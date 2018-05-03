باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج) قام مشاركو المؤتمر الدولي المنعقد في جامعة باكو السلافية اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه. أفادت وكالة أذرتاج انه ثم وضع الضيوف رفيعي المستوى باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

AZERTAG.AZ : مشاركو المؤتمر الدولي يزور ضريح حيدر علييف

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