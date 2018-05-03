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    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انتهت المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة تارتار الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر وممثل مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد ألكسندر نيبوكريتيخ.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بتريكا وأوقنين يوفيج ومارتين شوستر ورئيس مجموعة التخطيط عالية المستوى العقيد فلاديمير ميناريك.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
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