البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 مايو
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٨:٠٩]
باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مايو / أيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 مايو / أيار.
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