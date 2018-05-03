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    سياسة


    قرار جمهوري لتوسيع نطاق فعاليات قسم الديوان الرئاسي للشؤون الاجتماعية السياسية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٣٧]

    باكو، 3 مايو، أذرتاج

    أسس قطاع تنظيم العمل الاجتماعي السياسي لدى قسم الشؤون الاجتماعية السياسية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني بقرار جمهوري أصدره الرئيس إلهام علييف في الثالث من مايو اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج عن القرار الجمهوري ان تنسيق المسائل المتعلقة بتنظيم العمل الاجتماعي السياسي لدى السلطات التنفيذية المركزية والمحلية يكون الاتجاه الرئيسي لنشاط القطاع الجديد.

    وعين القرار الجمهوري وصال قولييف الذي كان موظفا في منصب مدير قطاع العمل مع المنظمات الشبابية في قسم الشؤون الاجتماعية السياسية بالديوان الرئاسي رئيسا للقطاع الجديد.

    AZERTAG.AZ :قرار جمهوري لتوسيع نطاق فعاليات قسم الديوان الرئاسي للشؤون الاجتماعية السياسية
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    قرار جمهوري لتوسيع نطاق فعاليات قسم الديوان الرئاسي للشؤون الاجتماعية السياسية