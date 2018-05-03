جدول مباريات الجولة الـ 26 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 3 مايو، أذرتاج

تنطلق الجولة السادسة والعشرون من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الرابع من مايو غدا.

أفاد مراسل أذرتاج ان الجولة تبدأ بمباراة تنظم في أستاذ حيدر علييف في مدينة ايميشلي بتضييف ميل موغان المحلي منافسه شوالان بقيادة الحكم محمدوف.

ويتنافس خزر مع ضيفه زاقاتالا على ملعب انتر ارينا في باكو بإدارة الحكم جباروف فيما يحل قراداغ لوكباتان ضيفا على طوران طاووس في ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم دينيف نفس اليوم.

وفي مباراتي الجولة المنظمة في اليوم الواحد الاخريين يلتقي أقصو بضيفه بناء في استاد اقصو المركزي بقيادة الحكم نصيروف بينما يضيف الجيش الرياضي خصمه صباح على ملعب باكو التدريبي بإدارة الحكم بايراموف