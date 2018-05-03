الجولة الـ 26 من دوري الممتاز تنطلق غدا

باكو، 3 مايو، أذرتاج

تنطلق الجولة السادسة والعشرون من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الرابع من مايو غدا الجمعة.

أفاد مراسل أذرتاج ان الجولة تبدأ بمباراة تجمع كبز مع سومغايت في استاد كنجة المركزي بقيادة الحكم حسنوف.

وفي اليوم الثاني من الجولة التي تستمر ثلاثة أيام يلتقي كشله ضيفا بغابالا على ملعب غابالا المركزي بإدارة الحكم حمزة زاده فيما يحل زيرة ضيفا على صبائل في استاد بائل ارينا في باكو بإدارة الحكم محمدوف.

وتختتم الجولة في السادس من مايو الاحد بمباراة تنظم بين قراباغ اغدام ونفطجي باكو بقيادة الحكم الدولي أقايف على ملعب اذرسون ارينا بالعاصمة.