مشاورات سياسية ثلاثية أولى بين خارجية أذربيجان وتركيا وأوكرانيا

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

انعقدت اليوم في باكو مشاورات سياسية ثلاثية أولى بين وزارات خارجية أذربيجان وتركيا وأوكرانيا.

أفادت وكالة الانباء الأذربيجانية الوطنية أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان المشاورات السياسية أجريت بين نواب الوزارات الأذربيجانية والتركية والاوكرانية خالاف خالافوف واوميد يارديم وفاسيلي بودنار.

أشاد الأطراف بمستوى العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث معربين عن يقينهم من إسهام المشاورات السياسية الثلاثية في إيجاد سبل تعاون جديدة والمزيد من تعزيز الصداقة والشراكة الموجودة بين البلدان.

وأبدى الأطراف دعمهم لسيادة دولهم ووحدة أراضيها في إطار الحدود المتعارف عليها دوليا. كذلك أجري تبادل الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار المنظمات الدولية، ونوقشت تعزيز سبل التعاون في مجالات النقل والطاقة والاقتصاد والتجارة والتعليم والسياحة ومكافحة الإرهاب.

واتفق الأطراف على استمرار تنظيم المشاورات السياسية الثلاثية ومواصلة التعاون في هذه الصيغة.