محمدياروف يحضر الدورة الـ45 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

قام وزير الخارجية الأذربيجانية ألمار محمدياروف بزيارة مدينة دكا (عاصمة بنغلاديش) للمشاركة في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) المقرر عقدها في الفترة ما بين 5-6 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المتوقع خطاب وزير الخارجية ألمار محمدياروف ولقاءاته الثنائية في إطار الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.