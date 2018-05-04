سان مارينو تهتم بتطوير التعاون الثقافي مع أذربيجان

باكو، 4 مايو، أذرتاج

التقى وزير الثقافة ابولفس قرايف بوزير الخارجية الساماريني نيكولا رينزي مع الوفد المرافق له.

نقلت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة ان الوزير قرايف قدم معلومات إلى الضيوف حول الفعاليات الثقافية الدولية المنفذة في البلد. وذكر ان الشعب الأذربيجاني الحائز التاريخ القديم والثقافة الغنية قد أنشأ طوال القرون نماذج التراث الثقافي العظيم له مع نقله الى الأجيال القادمة. وهذه النماذج للتراث الثقافي تجسد تاريخ الشعب الثقافي مع التفات اهتمام الضيوف الأجانب أيضا.

وتناول الوزير قرايف مشروع التوأمة للاتحاد الأوروبي مفيدا ان غرض المشروع لفت الدقة الى حاجات خاصة بالتراث الثقافي وانشاء نموذج إدارة اكثر استراتيجيا في قطاع الثقافة بتكييف نماذج التجارب ذات الصلة للبلاد الأوروبية.

ثم أحاط الوزير الضيوف علما بالفعاليات الثقافة الدولية المنعقدة في باكو.

وابلغ الوزير ان هناك افاق كبيرة امام تعزيز العلاقات الثقافية مع سان مارينو وتنظيم تبادلات الآراء بين الطرفين.

وعبر وزير الخارجية الساماريني نيكولا رنزي بدوره عن الامتنان من كرم الضيافة الذي لقيه الوفد المترأس من جانبه خلال الزيارة. واكد ان بلاده تهتم بتطوير التعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال الثقافة وبممارسة تبادل الخبرات والتجارب.

وقيل ان سان مارينو تعير أهمية خاصة للحوار بين الثقافات وتستضيف عددا من الفعاليات الدولية في هذا المجال.

وأضاف الضيف انه يبذل جهودا ترمي الى تفعيل ما يكفل بتعزيز العلاقات الثقافية مع أذربيجان ومن جملتها التعاون مع ملتقى باكو الدولي للحوار بين الثقافات.