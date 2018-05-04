الرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن تمويل مواصلة أعمال التنمية الجهوية الشاملة بمحافظة خيزي

باكو، 4 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع من مايو أيار اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لمواصلة أعمال البناء بمحافظة خيزي.

أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 8ر4 ملايين مانات من صندوق احتياطي الرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م ومنها 8ر3 ملايين مانات الى وزارة التعليم بغية بناء مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية رقم 1 بسعة 420 تلميذ ومليون مانات الى السلطة التنفيذية لمحافظة خيزي لمواصلة أعمال البناء والتنمية الجهوية بالمحافظة