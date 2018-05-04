لرئيس إلهام علييف يصدر قرارا جمهوريا بشأن تمويل مواصلة أعمال التنمية الجهوية الشاملة بمحافظة خاتشماز

باكو، 4 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع من مايو أيار اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لمواصلة أعمال البناء بمحافظة خاتشماز.

أفاد مراسل أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 3 ملايين مانات من صندوق احتياطي الرئيس الأذربيجاني المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م الى السلطة التنفيذية لمحافظة خاتشماز لمواصلة أعمال البناء والتنمية الجهوية بالمحافظة ومن بينها تنفيذ أعمال إعادة البناء الشاملة على 12 شارعا بمدينة خامشتاز.