شركة جوكاب مشغلة حقل أبشرون البحري الأذربيجاني للغاز والمكثفات تشرع في النشاط قريبا

باكو، 4 مايو، أذرتاج

قال إبراهيم احمدوف إن المؤسسة المشتركة "ابشرون نفط" جوكاب / JOCAP / التي ستنفذ تشغيل حقل "أبشرون" للغاز والمكثفات ستشرع في النشاط قريبا.

نقل مراسل أذرتاج عن احمدوف مسؤول العلاقات العامة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله له إن جوكاب أسست في مارس – أبريل العام الحالي كمؤسسة مشتركة بين سوكار الأذربيجانية وتوتال الفرنسية وهي مسجلة في أذربيجان وستنفذ هذه الشركة المشتركة نشاط التشغيل في حقل "ابشرون".

يذكر ان نتائج اعمال تنقيب وحفر اول البئر المحفورة في الحقل من جانب شركة توتال في سبتمبر عام 2011م صدقت على ضم الحفل 326 مليار متر مكعب من الغاز و108 مليون طن من المكثفات والمرحلة الأولى من استغلال حقل أبشرون تشمل على حفر بئر في العمق البالغ 450 م بواسطة جهاز الحفر العائم شبه الغوص.

ومن المخطط عملية الاستخراج في الحقل لعام 2020م على ان تكون الأحجام في تلك المرحلة 5ر1 مليار متر مكعب وفي فترة 2022-2023 5 مليارات متر مكعب من الغاز حيث يمكن الحقل من تسويق 150 مليون متر مكعب من الغاز يوميا و5ر1 مليار متر مكعب سنويا.

هذا وتم توقيع اتفاقية تقاسم انتاج وتنقيب وتشغيل كتلة حقول "ابشرون" البحرية عام 2009م بين سوكار وتوتال اللتين وزعتا اسهم الاتفاقية بالتساوي 50 في المائة لكل واحد منهما.