القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 93 مرة

باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 93 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية أغدام بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية ياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وشيروانلي وكنقرلي وصاريجالي ونوروزلو ويوسفجانلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.