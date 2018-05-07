مسؤولة سوكار: نمد الى الأهالي 7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب سنويا

باكو، 7 مايو، أذرتاج

قالت رفيقة حسين زاده إن سوكار تخطط تزويد الأهالي بـ 7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب سنويا من 63 بئرا تابعة لشركة "سيازن نفط" لاستخراج النفط والغاز بعد جمعه منها.

نقلت مراسلة أذرتاج عن حسين زادة نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار لشؤون البيئة قولها في اجتماع اللجنة الرئاسية لمنظمة الشراكة العالمية لخفض إحراق الغاز المصاحب" للبنك الدولي المنعقد في السابع من مايو اليوم في مقر الشركة بالعاصمة باكو ان سوكار تنفذ مع برنامج التنمية الأممية منذ عام 2015م مشروع "ناما خطة النشاط الوطنية الضامنة خفض انبعاثات الكربون في قطاع استهلاك المحروقات في أذربيجان" والمشروع مؤلف عموما من 3 عناصر واحدها جمع الغاز المصاحب من الآبار وإمدادها الى المشتركين.