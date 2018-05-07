أصيب 82 شخصا في زلزال قوي في إيران

طهران، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 82 شخصا بجروح جراء زلزال وقع في ولاية كوهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب إيران.

أفادت وكالة أذرتاج أن زلزال كان بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

قدم الأطباء مساعدات طبية لـ71 مصابا في مكان الحادث، فيما نقل 11 آخرون إلى المستشفيات. ووقع الزلزال في ضواحي مدينة ياسوج في الساعة 00:26 اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي وكان مركزه يقع على عمق 5 كيلومترات، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ياسوج لمدة قصيرة.

وكان زلزال آخر بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، هز منطقة تقع شمال غرب مدينة ياسوج الأسبوع الماضي، وأسفر عن إصابة 133 شخصا. في وقت سابق عن مصرع شخص وإصابة 97 أخرين، إثر الزلزال الذي ضرب محافظة البرز، غرب طهران، بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.

كان مركز الهزة الأرضية في مدينة ملارد غرب طهران وشعر أهالي محافظات طهران والبرز وقزوين وجيلان وقم والمحافظة المركزية بالهزة الأرضية، موضحا أن 50 شخصا في البرز و34 شخصا في طهران و12 في ساوه وشخص واحد في قزوين أصيبوا، فيما لقي شخص مصرعه.

يذكر أن هزة أرضية ضربت العاصمة الإيرانية طهران ومحافظة البرز الواقعة غربها، بقوة 5.2 درجة، وكانت بعمق 7 كيلومترات من سطح الارض.