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    بيان مكتب الصحافة الرئاسي

    ٠٧.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٤٠]

    باكو، 7 مايو، أذرتاج

    اتصل رئيس أذربيجان إلهام علييف في السابع من مايو اليوم برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا.

    هنأ رئيس الدولة فلاديمير بوتين بمناسبة شروعه في تنفيذ مهام رئيس الاتحاد الروسي متمنيا له نجاحا في فعالياته الرامية الى ازدهار الشعب الروسي. كما نقل رئيس الدولة تهانيه بمناسبة عيد 9 مايو يوم الانتصار القادم.

    واعرب الرئيس فلاديمير بوتين الامتنان على التهنئة والدقة والاهتمام مهنئا بدوره الرئيس إلهام علييف بمناسبة عيد 9 مايو يوم الانتصار.

    وشكر الرئيس إلهام علييف على التهنئة.

    وأشار رئيسا الدولتين خلال المكالمة الهاتفية الى التطور الناجح لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الروسية متبادلين الآراء حول آفاق العلاقات الثنائية.

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