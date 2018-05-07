الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة أغداش

باكو، 7 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع من مايو اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين نهره خليل وكوتان أرخ وجاردام وتوفيقي وشمس أباد بمحافظة أغداش وسط البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 6ر9 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 7 مناطق سكنية يقطنهما 13 ألف نسمة.