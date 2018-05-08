مرور 26 عاما على احتلال مدينة شوشا الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة الأرمينية

باكو، 8 مايو/ أيار (أذرتاج)

يمر اليوم 26 عاما على احتلال مدينة شوشا الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة الأرمينية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاحتلال الكامل لقراباغ الجبلية انتهى بسقوط هذه المدينة التاريخية القديمة لأذربيجان على أيدي القوات المسلحة لأرمينيا.

وقد أسفر احتلال المدينة عن مقتل 480 مواطنا مدنيا وإصابة 600 شخص بالجروح المختلفة وتشريد 22 ألف شخص من ديارهم الأصلية. ولا يزال أسماء 68 مواطنا في قائمة المفقودين.

ونتيجة الاحتلال دمر عدد كثير من الآثار التاريخية في مدينة شوشا. وتضم هذه القائمة 279 أثرا دينيا وتاريخيا وثقافيا إلى جانب كهوف خان وقاخال معاقل الإنسان القديمة وبرج شوشا.

استطاع الأرمن تدمير الكثير من الآثار الأذربيجانية أو أرمنتها. دمر الأرمن 7 روض الأطفال وفرعي المعهدين و25 مدرسة ثانوية و20 مؤسسة طبية و8 دور للثقافة و17 ناديا و31 مكتبة و4 دور للسينما و3 متاحف ومصنع آلات الطرب الشرقية.

وعامة، سيطرت القوات المسلحة لأرمينيا على 289 مترا مربعا من الأراضي الأذربيجانية نتيجة احتلال شوشا في الثامن من مايو/أيار عام 1992.