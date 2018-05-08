وزير الطاقة: استخرج من كتلة حقول أذري وتشيراق وجونشلي 455 مليون طن من النفط و5ر144 مليار متر مكعب من الغاز حتى الان

باكو، 8 مايو، أذرتاج

كتب وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في مقال له بجريدة "أذربيجان " أن كتلة حقول "أذري وتشيراق وجونشلي" الواقعة في قطاع أذربيجان من بحر الخزر استخرج منها حتى الان 455 مليون طن من النفط الخام و5ر144 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

يذكر ان كتلة حقول "اذري وتشيراق وجونشلي" اكبر حقل النفط في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر وبلغ حجم الاستخراج من الكتلة في العام الماضي 215 مليون برميل او 29 مليون طن فيما بلغ حجم الاستخراج اليومي المتوسط 588 الف برميل من 115 بئر لاستخراج النفط و54 بئرا للغاز والماء عموما الى نهاية العام. وحفرت في العام الماضي بالكتلة 17 بئرا لاستخراج النفط و3 آبار لضخ المياه. وفي 2017م تم صرف 456 مليون دولار للتشغيل والعمليات و18ر1 مليار دولار للنفقات الرئيسية في المشروع خلال العام المنصرم.

وحصل صندوق النفط الأذربيجاني ابتداء من مطلع عام 2001م الى اول أبريل العام الحالي على 130 مليار و551 مليون دولار من تحقيق مشروع استغلال كتلة الحقول المذكورة بينما حصل الصندوق فترة يناير – مارس العام الحالي على مليارين و65 مليون دولار عائدات من تشغيل المشروع.

وتوزع اسهم المشاركات في المشروع على بي بي 37ر30 في المائة والشركة الأذربيجانية اذري وتشيراق وجونشلي سوكار 25 في المائة وشيفرون 57ر9 في المائة وانبكس 31ر9 في المائة وستات اويل 27ر7 في المائة واكسون موبايل 79ر6 في المائة والشركة التركية للنفط تباو 73ر5 في المائة وايتوتشو 65ر3 في المائة واونكس ويديش ليميتيد اول 31ر2 في المائة.

هذا وقد وقعت حكومة أذربيجان وسوكار في الرابع عشر من سبتمبر العام الماضي مع الشركات المشاركة الدولية على الاتفاقية المعدلة والمعادة تحريرها على التشغيل المشترك وتقاسم الحصص في كتلة حقول اذري وتشيراق وجونشلي وصدق المجلس الوطني على الاتفاقية في الواحد والثلاثين من أكتوبر الماضي.

وتشغل المشروع شركة بي بي للتنقيب في بحر الخزر باسم الأطراف المقاولة للاتفاقية الجديدة.