الخارجية: احتلال شوشا جزء مركب من سياسة أرمينيا الاحتلالية النظامية ضد أذربيجان إقليم قراباغ الجبلي المحتل مؤقتا كان وما زال وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أذربيجان

باكو، 8 مايو، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن احتلال مدينة شوشا جزء مركب من سياسة أرمينيا الاحتلالية النظامية ضد أذربيجان.

نقلت مراسلة أذرتاج عن حاجييف الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قوله في بيان أصدره اليوم بشأن احتلال قوات الاحتلال الأرميني مدينة شوشا الأذربيجانية ان "مدينة شوشا الأذربيجانية القديمة احتلت من قبل قوات المسلحة الأرمينية في الثامن من مايو عام 1992م. وتم نتيجة الغزو تدمير مدينة شوشا و30 قرية تابعة لها وقتل 195 ساكن مسالم بالمدينة وأصيب 165 آخر وأصبح 58 ساكنا للمدينة في عداد المفقودين مع تعرض أكثر من 24 ألف نسمة للمدينة للتطهير العرقي والنزوح قسرا والتشريد.

غزو مدينة شوشا جزء مركب من سياسة أرمينيا العدوانية والاحتلالية النظامية ضد أذربيجان. ونتيجة هذه السياسة العدوانية الاحتلالية تم احتلال إقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني والمحافظات السبع المطلة عليه من جانب أرمينيا باستخدام القوة. وتعرض أكثر من مليون أذربيجاني للتطهير العرقي الدموي لدى الأراضي المحتلة وارتكبت أكبر الجرائم الحربية فظاعة ضد البشرية من جانب أرمينيا خلال الحرب.

لمدينة شوشا التي بقيت تحت الاحتلال الأرميني منذ 26 عاما أهمية تاريخية وثقافية ومعنوية ورمزية بالنسبة للشعب الأذربيجاني بجانب كونها جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان المعترف بها دوليا. وباحتلال مدينة شوشا المسماة بـ "مهد الموسيقى الأذربيجانية" و"المعهد الموسيقي الشرقي" الحق ضربة وخيم بالتراث المادي المعنوي والثقافي للشعب الأذربيجاني.

وفي إطار سياسة أرمينيا المستهدفة الرامية الى تدمير ونهب وسلب الآثار المادية الثقافية والدينية لدى أراضي أذربيجان المحتلة وإهانتها والاستيلاء عليها تعرض بمجرد مدينة شوشا المحتلة للهدم أكثر من 170 مبنى سكني و160 أثر ثقافي وتاريخي والمعابد والمساجد وإتلاف وتخريب عدد كبير من نماذج المخطوطات النادرة ومن بينها قصر الخان بناه ومكتبته وقصر الخان والكروان سراء ومساجد يوخاري كوهر اغا واشاغي كوهر اغا وساعتلي وضريح واقف وبيت ناتوان وغيرها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 1993م القرارات 822 و853 و874 و884 التي تدين احتلال أراضي أذربيجان وتصدق مرة أخرى على سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها وحرمة حدودها المتعارف بها دوليا، حيث ان مجلس الأمن الدولي أبرم في هذه القرارات الصادرة ان إقليم قراباغ الجبلي جزء لا يتجزأ من أذربيجان وطالب بسحب قوات الاحتلال الأرمينية من أراضي أذربيجان المغزوة على الفور ودون قيد وشرط وبالكامل. وتقف سائر المنظمات الدولية نفس الموقف من القضية.

إقليم قراباغ الجبلي المحتل مؤقتا كان وما زال وسيبقى جزء لا يتجزأ من أذربيجان.

والمجتمع الدولي يدعم دعما قاطعا ولا لبس فيه سلامة أراضي أذربيجان داخل حدودها المعترف بها دوليا وسيادتها عليها ويحترم بها.

وليعودنّ سكان مدينة شوشا الأذربيجانيون يوما الى مدينتهم التاريخية داخل حدود أذربيجان المعترف بها دوليا ولتضمننّ أذربيجان سلامة أراضيها وسيادتها عليها."