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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٤٣]

    باكو، 8 مايو (أذرتاج).

    سيقوم وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والوفد الموسع المرافق له بزيارة مدينة ازمير في 9 مايو للمشاركة في يوم الضيوف الرفيعي المستوى المقرر تنظيمه على هامش المرحلة الختامية للمناورات الدولية "ايفيس 2018" في جمهورية تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان اكثر من 100 عسكري اذربيجاني يشارك في تلك المناورات الدولية التي انطلقت في 11 ابريل.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا
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