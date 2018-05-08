زيادة حجم التصدير الإيراني عبر أذربيجان 154 مرة

باكو، 8 مايو (أذرتاج).

كان حجم الصادرات الإيرانية عبر جمهورية أذربيجان 60 ألف طن من الشحن خلال الشهر المنصرم، حسبما جاء في بيان نشره جهاز الجمارك الإيرانية العامة.

أفادت وكالة أذرتاج ان عملية التصدير هذه أجريت عبر نقطة استارا الجمركية، ما يسجل زيادة بـ 154 مرة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

اما مبلغ الصادرات فيقدر بـ32 مليون دولار وهذا يعني زيادة بنسبة 132 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

ان الصادرات هي أساسا من المنتجات الزراعية والمواد الانشائية والالبسة والمواد الكيمائية والبلاستيكية.

يقال في البيان ان تلك البضائع صدرت الى أذربيجان وكذلك الى روسيا وجورجيا عبر أذربيجان.