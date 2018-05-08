متدينو أذربيجان احيوا ذكرى الزعيم العام حيدر علييف

باكو، 8 مايو، أذرتاج

عقد مؤتمر مكرس لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والتسعين لميلاد الزعيم العام حيدر علييف لدى مقر رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز في الثامن من مايو اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المؤتمر الذي حضره متدينون ومسؤولون عن الدولة والحكومة وممثلون عن المجتمع المدني استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتحدث مشرف المؤتمر نائب رئيس الإدارة الدينية رئيس جامعة باكو للاسلام صابر حسنلي عن اعتناء الزعيم العام حيدر علييف بالدين والمتدينين في أذربيجان. وابلغ ان الزعيم العام كان يعير أهمية خاصة دائما لبناء مساجد جديدة في البلد بجانب إصلاح المساجد القديمة. كما ان المتدينين كانوا دائما يشعرون بدقة الزعيم العام حيدر علييف واهتمامه وأثنوا.

ثم شاهد المشاركون فيلما وثائقيا يتحدث عن حياة الزعيم العام واهتمامه بالدين.

وأفاد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده ان حيدر علييف قد أفشل طموحات الراغبين في بذر بذور النفاق والفتنة في البلد والتمييز الديني والطائفية والانفصالية وانقذ الدولة ومقوماتها. حيث ان الزعيم العام قد عبأ جميع مواطني البلد بغض النظر الى انتمائه القومي والديني حول فكرة الأذربيجانية فوضع أسسا لا تتزعزع لمقومات دولة أذربيجان.

وكلمات "لن نبتعد عن ايماننا وديننا ونبني مستقبلنا باستخدام هذه الموارد المعنوية" تدل على ان حيدر علييف كان يفكر قبل السنوات الطويلة في دور سيلعبه ديننا المقدس في ضمان سعادة أذربيجان المستقبلية التي كان يحبها حبا اكثر من العالم وما عليه كما انها كانت تخبر عن تمسكه بالقيم الإسلامية. وليس من الصدفة ان الزعيم العام تخطى احدى خطواته الأولى بعد عودته الى تولي زمام الحكم لمكان العبادة بزيارته مسجد طازة بير وألقى كلمة امام المتدينين وقال إنه "ينبغي لنا ان نتحد في سبيل الله". وأتى احد قرارته الجمهورية بصدد إعادة بناء مسجد بي بي هيبت وإصلاحه.

ثم ألقى مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية علي حسنوف كلمة تحدث فيها عن خدمات لا مثيل لها في مصير الشعب وحياته المعنوية والسياسية والاجتماعية للزعيم العام حيدر علييف الذي دخل في تاريخ أذربيجان بصفة مؤسس ومنقذ. وابلغ ان الزعيم العام حيدر علييف قد أنقذ الشعب الأذربيجاني من الأوضاع الحرجة وأسس وحدة قومية واختار ماهية تقع في قاعدة هذه الوحدة أكثر اختيار دقة. وأنشأ الزعيم العام في قلوب الناس وحدة أحادية العرق. وبفضل هذا استقر في البلد أحسن نموذج للعلاقات بين الدولة والدين. وما كان سوى زعيم حكيم بصير مثل حيدر علييف ان يتوصل الى ذلك. ونتيجة سياسته ان كل إنسان بغض النظر الى دينه ولغته ووضعه الاجتماعي لا يتواجه إلا نظرا متساويا اليوم في البلد. ويحظى منتسبو جميع الأديان والثقافات في أذربيجان باحترام. ولا طائفية في مجتمع أذربيجان. بما ان قلب كل مواطن خال عن التمييز في أذربيجان وهاكم نموذج أنشأه الزعيم.

وقال رئيس المجلس الأذربيجاني للشيوخ نائب المجلس الوطني فتاح حيدروف إن حيدر علييف كرس عمره للشعب الأذربيجاني. وكانت أذربيجان تحتل المراتب السفلى بين الجمهوريات الخمس عشرة في الحقبة السوفييتية. وبعد تولي الزعيم العام زمام السلطة في أذربيجان عام 1969م قد احرز البلد إنجازات كبرى. ونتيجة إرادة متينة للزعيم العام استقام الشعب الأذربيجاني. وبقاؤه فترة بمنأى عن السياسة قاد أذربيجان الى كوارث كبيرة واحتلت 20 في المائة من الأراضي واستشهد آلاف وتحول مواطنونا الى اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا.

وكانت نخجوان هي الأخرى متعرضة للتهلكة. وقدوم حيدر علييف الى نخجوان أنقذ الجمهورية ذات الحكم الذاتي من تهلكة الاحتلال. وكسب الزعيم العام بمكانة ابدية في تاريخ شعب أذربيجان.

وذكر رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي أن حيدر علييف حدد مبادئ أساسية لأذربيجان المستقلة. وتخص بهذه المبادئ الأساسية فكرة الأذربيجانية والتمسك بالقيم المعنوية والتضامن بين الدولة والمواطن وغيرها. وهذه المبادئ الأساسية أبدية لنا.

وأشار رئيس اللجنة البرلمانية للجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية سيافوش نوروزوف الى ان أذربيجان احتلت مكانة مستحقة لها بين بلاد العالم بعد عودة حيدر علييف الى الحكم في البلد. وكان الزعيم العام حيدر علييف بصيرا حكيما سياسيا عظيما.