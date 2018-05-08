جدول مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تنطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الثاني عشر من مايو السبت.

أفاد مراسل أذرتاج ان مباريات الجولة تقام في نفس اليوم وتبدأ الساعة 17:00 في إستاد انتر أرينا الذي يستضيف مباراة كشله وقراباغ.

كما تستمر الجولة الساعة 19:00 بمباريات الجولة الثلاث الأخرى حيث يحل غابالا ضيفا على سومغايت على ملعب كابيتال بنك ارينا وصبائل ضيفا على نفطجي في ملعب دالغا أرينا بينما يضيف زيرة خصمه الكنجوي كبز على ملعب مجمع زيرة الأولمبي.