باكو، 8 مايو، أذرتاج أدلت وزارة الدفاع ببيان حول ما نشرته صحافة أرمينيا بشأن توقيف مواطنين لستة بلدان أجنبية عند الحدود الارمينية الأذربيجانية. نقلت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارة أنها قالت إنه لا علم لها بهذا الشأن.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: لا علم لنا بتوقيف أجانب عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية

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