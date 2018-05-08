    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نائب وزير الاقتصاد: جورجيا تسدد حاجاتها على حساب غاز أذربيجان ولا تعود الى غاز روسيا

    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٤٦]

    تبيليسي، 8 مايو، أذرتاج

    قال روميو ميكاؤتادزي إن جورجيا سوف تسدد جاجاتها الى الغاز الطبيعي على حساب المحروقات الزرقاء المبتاعة من أذربيجان في العام المقبل أيضا ولا صحة لمعلومات تدعي بشراء جورجيا الغاز الطبيعي من روسيا في العام القادم.

    نقل مراسل أذرتاج عن ميكاؤتادزي نائب وزير الاقتصاد في جورجيا قوله لصحفيين اليوم في تبيليسي إن "حكومة جورجيا قد امتنعت في 2018م من غاز روسيا امتناعا كاملا وتشتري الغاز الطبيعي من أذربيجان وهذا سيكوننّ هكذا عام 2019م أيضا".

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الاقتصاد: جورجيا تسدد حاجاتها على حساب غاز أذربيجان ولا تعود الى غاز روسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٩:٤٠]
    ارتفاع إنتاج النفط وانخفاض استخراج الغاز في باكو
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٥‎٢]
    تاب: استكملت أعمال الحفر على نهر أكسيوس في اليونان
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:١٨]
    وزير الطاقة: استخرج من كتلة حقول أذري وتشيراق وجونشلي 455 مليون طن من النفط و5ر144 مليار متر مكعب من الغاز حتى الان
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١١:٣٨]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    نائب وزير الاقتصاد: جورجيا تسدد حاجاتها على حساب غاز أذربيجان ولا تعود الى غاز روسيا