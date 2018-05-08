نائب وزير الاقتصاد: جورجيا تسدد حاجاتها على حساب غاز أذربيجان ولا تعود الى غاز روسيا

تبيليسي، 8 مايو، أذرتاج

قال روميو ميكاؤتادزي إن جورجيا سوف تسدد جاجاتها الى الغاز الطبيعي على حساب المحروقات الزرقاء المبتاعة من أذربيجان في العام المقبل أيضا ولا صحة لمعلومات تدعي بشراء جورجيا الغاز الطبيعي من روسيا في العام القادم.

نقل مراسل أذرتاج عن ميكاؤتادزي نائب وزير الاقتصاد في جورجيا قوله لصحفيين اليوم في تبيليسي إن "حكومة جورجيا قد امتنعت في 2018م من غاز روسيا امتناعا كاملا وتشتري الغاز الطبيعي من أذربيجان وهذا سيكوننّ هكذا عام 2019م أيضا".