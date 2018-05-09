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    تركيا: القرار الأمريكي الأحادي سيزعزع الاستقرار ويخلق صراعات جديدة

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:٢٧]

    إسطنبول، 9 مايو، أذرتاج

    قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الثلاثاء، إن "قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران، سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وخلق صراعات جديدة".

    نقلت مراسلة أذرتاج عن الاناضول انه جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق خلالها على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

    وأشار قالن إلى أن الاتفاق متعدد الأطراف، سيتواصل مع بقية الدول، وأكد أن موقف بلاده حازم يتمثل بمعارضة كافة أنواع الأسلحة النووية.

    وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.

    كما وقع على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على إيران، وقال في هذا السياق: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات القاسية على إيران وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها هي الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص تلك العقوبات

    AZERTAG.AZ :تركيا: القرار الأمريكي الأحادي سيزعزع الاستقرار ويخلق صراعات جديدة
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