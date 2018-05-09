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    افتتاح مسجد رابع في كرواتيا

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٣:٢٦]

    زغرب، 9 مايو، أذرتاج

    افتتح مسجد رابع قرب حدود كرواتيا مع البوسنة والهرسك. وكانت في البلد قبل ذلك تنشط 3 مساجد في زغرب ورياكه وغوندجه.

    أفاد مراسل أذرتاج ان مفتي كرواتيا العام عزيز حسنوفيتش ابلغ ان المعبد الجديد يساعد الشباب للتعرف عن كثب الى الإسلام. وأضاف حسنوفيتش ان المساجد في كرواتيا تحولت الى أماكن اجتماع ولقاء للناس المنتمين الى الأديان المختلفة.

    يذكر ان كرواتيا فيها 26 مكانا لعبادة المسلمين ولكنها لا تعد مسجدا رسميا سوى أربعة أماكن. ويبلغ عدد المسلمين في البلد حسب الإحصاء السكاني الآخر 63 الف شخص.

    AZERTAG.AZ :افتتاح مسجد رابع في كرواتيا
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