باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج) اليوم تمر 95 عاما على ميلاد مؤسس أذربيجان الحديثة المستقلة والسياسي المحنك والزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف. وقام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا وأفراد أسرته بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية. ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم القومي. وعزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان. كما وضع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأفراد أسرته باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف. وشارك في المراسم رئيس الوزراء نوروز محمدوف ورئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رامز مهدييف والوزراء ورؤساء اللجان والشركات والنواب.

AZERTAG.AZ : رئيس أذربيجان يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

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