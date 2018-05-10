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    سعر برميل نفط أذربيجان يبلغ 78 دولارا

    ١٠.٠٥‎.٢٠١٨ [١٣:٠٣]

    باكو، 10 مايو / أيار، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.84 دولارا بارتفاع مسجل عند 2.99 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.77 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.56 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 71.71 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.57 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل نفط أذربيجان يبلغ 78 دولارا
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