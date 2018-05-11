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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.65 دولارا

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١١:٣٢]

    باكو، 11 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.65 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.19 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.36 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.11 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 71.32 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.04 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.65 دولارا
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