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    ثقافة


    الموسم السابع لأسبوع الموضة "أذربيجان فايشن ويك" مكرس لتكامل الموضة للقرن السابق في أذربيجان

    ١١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:١٣]

    باكو، 11 مايو، أذرتاج

    من المخطط تنظيم الموسم السابع من دورة أسبوع الموضة الرسمي "أذربيجان فايشن ويك" لدى فندق فايرمونت باكو فلايم توفيرس خلال الفترة ما بين السابع عشر والتاسع عشر من مايو الحالي في العاصمة باكو وذلك تكريسا للذكرى السنوية المئوية لجمهورية أذربيجان الديمقراطية اول جمهورية برلمانية.

    أفادت أذرتاج ان أسبوع الموضة الخاص يمكن الضيوف من الغوص في تاريخ جمال وموضة نساء أذربيجان خلال القرن الماضي ليشهدوا تكامل الموضة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :الموسم السابع لأسبوع الموضة "أذربيجان فايشن ويك" مكرس لتكامل الموضة للقرن السابق في أذربيجان
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    الموسم السابع لأسبوع الموضة "أذربيجان فايشن ويك" مكرس لتكامل الموضة للقرن السابق في أذربيجان