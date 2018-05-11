أسامة العبد: أذربيجان ضربت إنجازات كبرى بقيادة الرئيس إلهام علييف الحكيمة

القاهرة، 11 مايو، أذرتاج

قال رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف الرئيس المشارك في جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية الدكتور أسامة العبد إن إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين حدث مهم بالنسبة لهما ولها بالغ الأهمية في تطوير علاقات الصداقة التقليدية بين الدولتين.

وأفاد الدكتور العبد لمراسلة أذرتاج ان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال وقع على قرار تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية التي وضع أمامها مهمة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الأخويين مفيدا ان غرض هذه الجمعية تفعيل التعاون بين البرلمانيين وتوطيد العلاقات بين البلدين الأخويين والشعبين الشقيقين.

وتناول رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية وجود الجذور العميقة التاريخية للعلاقات بين مصر وأذربيجان قائلا ان العلاقات بين البلدين وثيقة جدا وفي المستوى العالي وجلسة منعقدة في مصر فبراير العالم الجاري للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية المصرية واستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف أعطى التعاون الموجود دفعة جديدة.

ولفت الدكتور العبد كذلك الى ضرورة تنظيم زيارات متبادلة واجتماعات ولقاءات بين النواب من البلدين وكذلك تعزيز الاتصالات والعلاقات بين وزارات البلدين خاصة وزارتي الاقتصاد والسياحة من اجل توطيد العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وأذربيجان وأعرب عن يقينه من ان العلاقات والتعاون بين أذربيجان ومصر يزداد قوة وسعة بفضل القيادتين الرشيدتين للبلد.

واكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية خاصة على ان أذربيجان ضربت في السنوات الأخيرة إنجازات كبرى بقيادة الرئيس إلهام علييف وهي متطورة بسرعة.

ونقل الدكتور أسامة العبد تهانيه لحكومة وشعب أذربيجان بمناسبة الذكرى السنوية المئوية لجمهورية أذربيجان الشعبية باسمه وبالنيابة عن البرلمان المصدري وجمعية الصداقة البرلمانية متمنيا أذربيجان الشقيقة تطورا وتنمية كبيرة والرفاهية والازدهار.