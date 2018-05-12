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    علم وتعليم


    بدء أعمال المؤتمر الدولي لدراسة موضوعية لحوض بحر الخزر وبحيرات أرال ووان وأرومية في باكو

    ١٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    بدأت أعمال المؤتمر الدولي على "الدراسة الموضوعية لحوض بحر الخزر: مشاكل أحواض المياه الداخلية" بتنظيم مشترك من جانب معهد الجغرافيا باسم حسن علييف لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والشبكة التقنية الإسلامية الدولية لعلم المحيطات في الثاني عشر من مايو اليوم في باكو.

    أفادت مراسلة أذرتاج أن المؤتمر الدولي يشارك في أعماله علماء وخبراء وباحثون ودارسون من أذربيجان وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وغيرها.

    وافتتح المؤتمر مدير معهد الجغرافيا الأكاديمي رامز محمدوف مبلغا ان المؤتمر يبحث عن سبل حل المشاكل الموجودة في احواض بحر الخزر وبحيرات أرال ووان وأرومية ومناقشة مسائل توسيع تبادل التعاون العلمي الدولي في الموضوع.

    ويستمر المؤتمر حتى الرابع عشر من مايو.

    AZERTAG.AZ : بدء أعمال المؤتمر الدولي لدراسة موضوعية لحوض بحر الخزر وبحيرات أرال ووان وأرومية في باكو
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