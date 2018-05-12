باكو، 12 مايو، أذرتاج خسر بناء أمام ضيفه نادي الجيش الرياضي المركزي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة السابعة والعشرين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 132 المقامة في إستاد قصبة بناء قادها الحكم حسنوف أمام 100 مشجع. وسجل هدفي بناء عبد الله يف د16 وخوديف د86 فيما رد عليهما تيموروف د21 وحسينوف د35 مرماه وعلييف د75. وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من نفس النادي د37 لضربه خصمه بالكوع. وبهذه النتيجة اختتم الجيش الرياضي الموسم بالمركز الرابع برصيد 44 نقطة فيما ظل بناء سابعا برصيد 35 نقطة. وتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب نادي الجيش الرياضي المركزي برصيد 15 هدفا وتبعه الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا وقربتوف لاعب خزر برصيد 11 هدفا. 0-5

AZERTAG.AZ : بناء يخسر أمام ضيفه الجيش الرياضي بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى

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