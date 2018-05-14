إشهار كتاب قصص الأطفال المصرية

باكو، 14 مايو، أذرتاج

تنظم المكتبة الجمهورية لأطفال باسم فروع الدين كوتشرلي بالتعاون مع مركز الترجمة الأذربيجاني ومركز مصر للعلاقات الثقافة والتعلمية في باكو في الخامس عشر من مايو غدا في صالة عروض الفنون الجميلة بمركز التنمية للأطفال والشباب رقم 1 حفل إشهار مشروع مشترك لها كتابَ "قصص الأطفال المصرية" ولوحات فنية مصورة للكتاب.

أفادت مراسلة أذرتاج ان المشروع يستهدف توسيع آفاق الأطفال وهم الأطفال بالأدب وكشف أطفال موهوبين.