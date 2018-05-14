أستانا، 14 مايو / أيار، (أذرتاج) تستضيف أستانا الجولة التاسعة من المفاوضات حول الأزمة السورية. سيناقش الطرفان نتائج اجتماع أستانا والخطط المستقبلية خلال الاجتماع الثنائي. ومن المقرر إجراء المحادثات الثنائية والثلاثية حول سوريا بمشاركة وفود البلدان المضمونة في اجتماع أستانا. رفض الوفد الأمريكي المشاركة في هذه المرحلة من المفاوضات.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع قادم حول الأزمة السورية في أستانا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده