بحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 14 مايو، أذرتاج

التقى فريق نواب يزور تبيليسي عاصمة جورجيا برئاسة رئيس فريق العمل للعلاقات البرلمانية الأذربيجانية الجورجية لدى المجلس الوطني أفلاطون أماشوف برئيس البرلمان الجورجي ايراكلي كوباخيدزي في الرابع عشر من مايو اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان الاجتماع شهد بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا في جميع المجالات ومن ضمنها العلاقات البرلمانية.

واعرب حوباخيدي عن الامتنان من الاجتماع مفيدا ان جورجيا وأذربيجان شريكان استراتيجيان. وابلغ رئيس البرلمان ان بلاده تؤيد بسلامة أراضي أذربيجان وتعير أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية.

ونقل اماشوف تحيات رئيس المجلس الوطني الى كوباخيدزي مؤكدا ان الجانب الأذربيجاني هو الاخر يخصص بالغ الأهمية لتطوير شامل للعلاقات مع جورجيا.

وجاء فيه ان ارتفاع العلاقات الأذربيجانية الجورجية لمستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح إمكانات واسعة لتطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والسياسة والتجارة والطاقة وغيرها. وثمة إمكانات كبيرة للمزيد من توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أشار الجانبان في الاجتماع الى وجود فرص واسعة من اجل تطوير العلاقات في المجال السياحي.

وحضر الاجتماع سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف أيضا.