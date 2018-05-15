هيئة الإحصاء تعلن عدد المأجورين ورواتبهم الى أول أبريل

باكو، 15 مايو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن عدد العاملين المأجورين في اقتصاد البلد إلى أول أبريل نيسان هذا العام بلغ 3ر1532 أجير ومنهم 9ر888 ألف مأجور في القطاع الحكومي 4ر643 ألف مأجور في القطاع الخاص من الاقتصاد.

ونقل مراسل أذرتاج عن تقرير الهيئة أن 7ر21 في المائة منهم كانوا موظفين بمجالات التعليم و19 في المائة في التجارة وترميم وإصلاح المراكب النقلية و 5ر13 في المائة في الصناعة و6ر8 في المائة في خدمات الصحة والاجتماعية للسكان و1ر7 في المائة في إدارة الدولة والدافع والضمان الاجتماعي و2ر6 في المائة في الإنشاء والبناء و6ر4 في المائة في النقل والمستودعات والتخزين و4ر3 في المائة في الفعاليات المهنية والعلمية والفنية و2ر3 في المائة في الزراعة وزراعة الغابة وصيد الأسماك و6ر1 في المائة في المالية والتأمين و1ر11 في المائة في سائر مجالات الاقتصاد.

كما نوهت الى بلوغ الراتب الشهري المتوسط الاسمي للمأجورين خلال يناير – مارس في اقتصاد البلد 4ر532 مانات بنمو بلغ 5ر3 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.