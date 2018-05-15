محمدياروف: أذربيجان جاهزة لمباحثات مكثفة لحل النزاع عاجلا

باكو، 15 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف في الخامس عشر من مايو اليوم في باريس بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للمنظمة.

وقال لناطق باسم الخارجية حكمت حاجييف لمراسل أذرتاج ان الاجتماع شهد التأكيد على وجوب مواصلة المباحثات مواصلة مكثفة نظرا لانتهاء عملية الانتخابات في أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب الوزير ائلمار محمدياروف للمرة التالية عن جاهزية أذربيجان للمباحثات المكثفة لأجل حل النزاع عاجلا.

وطرح خلال الاجتماع على بساط البحث فعاليات ستحقق من جانب المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك للمنظمة وكذلك الأوضاع في المنطقة من اجل تقدم عملية المباحثات.