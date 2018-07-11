ما يجذب السياح العرب إلى قوبا؟

قوبا، 11 يوليو (أذرتاج).

شهد هذا الموسم الصيفي زيادة في عدد السياح الأجانب في قوبا بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع الفترة الماضية. أصبحت محافظة قوبا وجهة سياحية مفضلة لدى السياح من البلدان العربية أيضا.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان اتجاه قوبا-خيناليق السياحي أكثر شعبية ومفضلة لدى السياح الوافدين الى المنطقة الشمالية لأذربيجان. إن قرب المحافظة مسافة من العاصمة الأذربيجانية يؤثر على زيادة تدفق السياح اليها.

اختار السائح السعودي محمد سعد الحقباني مع أسرته منطقة "قاتشراش" التي تشتهر بطبيعتها الخلابة في قوبا. قال السائح السعودي: "جئنا مع العائلة من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. لأول مرة نزور أذربيجان. سمعنا عنها كثيرا. لذا اردنا زيارتها. قبل ذلك رحنا الى أوروبا كثيرا. لكن لهذه المرة اخترنا أذربيجان في آسيا. ان الوضع هنا جيد والخدمات في مستوى رفيع والناس طيبون الى درجة ما كنا نتوقعها. والأسعار معقولة بالمقارنة مع الأسعار في أوروبا. والمباني والبنية التحتية جيدة."

يجب الذكر ان قرية قاتشراش المغطاة بالغابات الكثيفة تقع على بعد 10 كم تقريبا من مركز محافظة قوبا.

كذلك تحدثت بنته نور محمد الحقباني عن انطباعاتها من زيارة أذربيجان قائلة: "جئنا الى قوبا في أذربيجان لأول مرة. وطبيعتها جميلة ومغطاة بالغابة. شعبها طيب ومضياف والأسعار معقولة. الجو والأكلات جميلة جدا. باذن الله نعود مرة أخرى الى هذا البلد الجميل".

ان سعر تأجير بيت ريفي في قوبا ليوم واحد يتراوح ما بين 30-120 مانات. وتتغير أسعار البيوت بناء على مكانها وامكانياتها.

قال مدير احد المراكز السياحية ان عدد السياح الأجانب الوافدين الى قوبا ازداد في هذا العام. نظرا لكثر السياح العرب تم توظيف مرشدين ناطقين بالعربية وتم إعداد قوائم الأكلات باللغة العربية في المطاعم.

أما أسعار مراكز الاستراحة في اتجاه قوبا-خيناليق فسعر غرفة لشخصين لليلة واحدة 50 مانات وغرفة لـ3 أشخاص 60 مانات وغرفة لـ4 أشخاص 80 مانات. إلى جانب ذلك تعرض للسياح شاليهات مزودة بكل المستلزمات.

كما افتتح "خط ساخن" لخدمة السياح في قوبا. ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن المنتجعات السياحية والوجهات السياحية بالاتصال على رقم 0705307670.