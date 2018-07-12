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    تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 6 أشهر

    ١٢.٠٧.٢٠١٨ [١٣:٣٢]

    باكو، 12 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 6 أشهر 570 مليون و337 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تم تصدير 3 مليارات و180 مليون و646 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بلغت تكلفتها 527 مليون 932 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 3.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 6 أشهر
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