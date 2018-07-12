أذربيجان : شلال آفورجا في قوبا يستقطب السياح (صور وفيديو)

قوبا، 12 يوليو (أذرتاج).

يختار السياح الوافدين إلى محافظة قوبا الأذربيجانية اتجاهات سياحية مختلفة للاستراحة منها اتجاه قريتي خيناليق وقاتشراش واتجاه قوبا وشلال آفورجا.

في اتجاه قوبا-خيناليق يتمكن السياح من السفر إلى قرية خيناليق وهي إحدى أعلى المناطق السكنية في العالم، الواقعة على ارتفاع 2360 مترا من سطح البحر وتاريخ القرية حوالي 5000 عام. كذلك يستمتع السياح بالاستراحة على أحضان غابات قاتشراش (أو قاتشريش) عند اختيار هذا المسار السياحي.

وأفاد مراسل أذرتاج أنّ مسار قوبا - آفورجا يستقطب السياح لجمال شلال آفورجا احدى لآلي طبيعة قوبا.

يقع شلال آفورجا جنوب قوبا وتعد احدى أجمل الآثار الطبيعية. وتم تسجيله شلال آفورجا الذي يصب من ارتفاع يبلغ 60 م في السجل الرسمي لحماية الآثار الطبيعية الخاصة. تقع قرية آفورجا على بعد 36 كم من مركز المحافظة وعلى ارتفاع 1200 متر من سطح البحر. للاستمتاع برؤية الشلال والاستراحة على أحضان الغابة حوله ينبغي قطع 200 متر من المسافة وسط الغابة.

وتقدم وكالة أذرتاج مقاطع فيديو جديدة من شلال آفورجا: https://video.azertag.az/files/video/2017/2/14980277831821121534.mp4