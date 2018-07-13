كسوف جزئي للشمس اليوم

باكو، 13 يوليو / تموز، (أذرتاج)

شهدت الكرة الأرضية اليوم كسوفا جزئيا للشمس غير مشاهد واستمر ساعتين و25 دقيقة ويعد هذا ثاني كسوف من ثلاثة خلال العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد الفيزياء الفلكية بشاماخي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن كسوف الشمس الجزئي رصد في جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا وفى بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق أستراليا خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلى.

بدأ كسوف الشمس في الساعة 05:48 وانتهى في الساعة 08:13 بتوقيت باكو.

أما الكسوف الثالث فمن المتوقع حدوثه في 11 أغسطس من نفس العام وسيكون أيضا جزئيا.