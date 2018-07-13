أكبر جامع في آسيا الوسطى جاهز لاستقبال المصلين

باكو، 13 يوليو (أذرتاج).

استكملت أعمال انشاء اكبر مسجد جامع لآسيا الوسطى في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان اعمال انشائه بدأ عام 2012 بتمويل وقف الديانة التركي. شيد المسجد على الطراز العمراني العثماني. يقع المسجد في ارض مساحتها الاجمالية 35 هكتار شرق العاصمة. مساحة المسجد 7 آلاف و500 متر مربع ويمكن 20 ألف شخص من الصلاة في آن واحد.