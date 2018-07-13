باكو، 13 يوليو (أذرتاج).

سينشأ في أذربيجان مركز الخلايا الجذعية.

قيل هذا في اللقاء الذي جرى اليوم في مقر رئاسة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية مع ممثلي المركز الإيراني الأكاديمي للتعليم والثقافة والبحوث وشركة "رويان لتكنولوجيا الخلايا الجذعية".

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جمع كلا من أكبر قاصمي ممثل المركز الإيراني الأكاديمي للتعليم والثقافة والبحوث في أذربيجان ومرتضى زرابي المدير التنفيذي لشركة "رويان لتكنولوجيا الخلايا الجذعية" وآشكان مزدكير مدير قسم تطوير المنتجات الجديدة وواحد عسكري مدير قسم العلاقات الدولية والمستشار مهدي زكرائي.

أجريت في اللقاء مناقشات حول إمكانيات مركز رويان للخلايا الجذعية في إيران وآفاق إنشاء مثل هذا المركز في أذربيجان وسبل التعاون في مجال خدمات العلاج الخلوي والدراسات المشتركة لعلاج العقم وتطبيقها.

تحدث الأكاديمي اهليمان اميرأصلانوف في اللقاء عن آخر تطورات الوضع في مجال الطب والصحة في أذربيجان مشيرا إلى ان البلد يدرس الخبرة الدولية في مجال الخلايا الجذعية مضيفا ان عدة مستشفيات، كذلك جامعة الطب الأذربيجانية بدأت دراسات في مجال الخلايا الجذعية. وأشار العالم إلى ضرورة إقامة التعاون مع المراكز الطبية العالمية الشهيرة لدراسة الخلايا الجذعية.

وأردف الأكاديمي الأذربيجاني قائلا: "سينشأ في بلدنا مركز الخلايا الجذعية بمساع مشتركة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ووزارة الصحة الأذربيجانية، ذلك بهدف إجراء الدراسات الواسعة في مجال الخلايا الجذعية التي تستعمل في أذربيجان لعلاج العديد من الأمراض". وأعرب اميراصلانوف عن ثقته في ان تكون دراسة خبرة شركة "رويان" مفيدة. كما أكد العالم الأذربيجاني على أهمية مشاركة علماء من جمهورية أذربيجان في المؤتمرات المنعقدة في موضوع الخلايا الجذعية في ايران مشيرا الى ضرورة تنظيم ندوة مشتركة في هذا المجال في مدينة باكو أيضا.

كذلك ارتأى اميرأصلانوف توقيع معاهدة تعاون بهدف تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.

بدوره تحدث أكبر قاصمي ممثل المركز الإيراني الأكاديمي للتعليم والثقافة والبحوث في أذربيجان عن نشاط المركز مشيرا الى انه يضم 6 أقسام إقليمية وجامعتين و6 معاهد و27 مركزا للبحوث وانه مركز وحيد في إيران يشتغل بدراسة الخلايا الجذعية.

بدوره تطرق مرتضى زرابي في حديثه اثناء اللقاء الى إمكانيات شركة "رويان لتكنولوجيا الخلايا الجذعية" معلنا ان نماذج الخلايا الجذعية تجمع من البلدان المجاورة الأخرى الى جانب إيران مشيرا الى وجود علاقات تعاون مختلفة في هذا المجال. وقال الضيف انهم سيقدمون دعما لازما لأذربيجان في هذا المجال.

كما تناول زرابي في حديثه سبل إقامة تعاون مع مؤسسات الطب الأذربيجانية في مجالات بنك الجينات البشرية وبنك الجينات النباتية وعلاج العقم وغيرها. ودعا وفد من خبراء أذربيجان للقيام بزيارة إيران بهدف التعرف عن كثب على الدراسات العلمية الجارية في مجال الخلايا الجذعية.

وقال العضو المراسل في أكاديمية العلوم الأذربيجانية نورو بايراموف ان التعاون مع شركة رويان الإيرانية لتكنولوجيا الخلايا الجذعية تفتح إمكانيات واسعة لتطوير علم الطب في أذربيجان.

في ختام اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك واتخذت قرارات مهمة لتوقيع معاهدة تعاون ومواصلة تطوير العلاقات.