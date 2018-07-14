عدد سكان أذربيجان يبلغ 9 ملايين 929 ألف 513 نسمة

باكو، 14 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ عدد سكان أذربيجان بمقدار 31 ألف و428 نسمة أو بنسبة 0.3 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 9 ملايين و929 ألف و513 نسمة حتى الأول من شهر يونيو / تموز للعام الجاري.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء أن الكثافة السكانية تبلغ 115 نسمة في الكيلومتر المربع.

ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث. لكل 1000 رجل 1005 امرأة.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – مايو للعام الجاري 55 ألفا و653 مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 13.7 مولودا. و53 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و47 في المائة هن الإناث كما أن 1048 مولود هم التوائم و39 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة يناير – مايو العام الحالي 25 ألفا و277 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 6.2 حالات.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 22 ألفا و489 عقد زواج و6 آلاف و177 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.5 عقود زواج و1.5 طلاق.