توقيف 18 نشيطا منتميا للمعارضة المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة في سومغايت

سومغايت، 16 يوليو، أذرتاج

نتيجة عمليات البحث والتحري التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سومغايت في 15 يوليو الحالي تنفيذا حاسما ومهنيا تم توقيف 18 نشيطا رئيسيا من أنصار الجماعات الدينية المتشددة والمعارضة المتطرفة التي تدعمها.

أفادت أذرتاج عن بيان صدر عن أجهزة إنفاذ القانون أن النشطاء الذين يدارون من الخارج أساسا كانوا يخططون تكرار الاحداث الواقعة في كنجة بمدينة سومغايت وخرق الاستقرار الاجتماعي السياسي في المدينة عبر اثارة اصطدامات واعمال شغب.

وحللت أجهزة إنفاذ القانون معلومات تلقتها حول فعالياتهم وحددت علاقات واتصالات لهم عبر تدابير مناسبة للتمكن من الكشف عن خطط قذرة لهم ما جعلها قررت بتنفيذ عمليات البحث والتحري وتوقيفهم بتهم لن تدحض.

وتواصل أجهزة إنفاذ القانون حاليا عمليات البحث والتحري والتحقيق الشامل.

يذكر ان الرئيس إلهام علييف قد أنذر في الاجتماع التشاوري الذي عقده بمشاركة رؤساء وقادة أجهزة إنفاذ القانون مؤخرا معاقبة كل من له ضلع في هذه الأحداث لمساءلته أمام المحاكمة العادلة.