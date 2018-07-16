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    مؤتمر "الإعلام: مكافحة التطرف الديني" في باكو

    ١٦.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]

    باكو، 16 يوليو، أذرتاج

    عقد مؤتمر "الإعلام: مكافحة التطرف الديني" في باكو اليوم بتنظيم مشترك عن جانب اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية ومجلس الصحافة الأذربيجاني بمناسبة يوم الصحافة الوطني 22 يوليو.

    أفادت أذرتاج أن المؤتمر شارك في أعماله رئاسة اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية ومجلس الصحافة الأذربيجاني وممثلون عن الصحافة والإعلام وكذلك عن المجتمع المدني.

    وافتتح المؤتمر رئيس اللجنة الحكومية مبارز قربانلي وتحدث عن ضرورة تعزيز النضال في المجال الفكري ضد التنظيمات الدينية المتطرفة وعن دور الصحافة والإعلام في الدعاية ضد البدع والخرافات الدينية.

    وبعد الكلمات الأخرى، جرت مباحثات في المؤتمر حول المهام المنوطة على وسائل الإعلام والصحافة في مكافحة التطرف الديني حماية القيم الوطنية والمعنوية والدينية الأخلاقية والتعددية الثقافية وتقاليد التسامح الشامل ودعايتها وتبليغها.

    AZERTAG.AZ :مؤتمر "الإعلام: مكافحة التطرف الديني" في باكو
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