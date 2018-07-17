قرية جيراقلي لمحافظة أغدام تتعرض لإطلاق النار نتيجة القصف الأرميني

أغدام، 17 يونيو / تموز، (أذرتاج)

تعرضت المدنيون في قرية جيراقلي لمحافظة آغدام الأذربيجانية لإطلاق النار نتيجة قصف وحدات القوات المسلحة الأرمنية عليها عند الظهر 17 يوليو.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن السلطة التنفيذية لمحافظة أغدام أن موظفي إدارة الري الميكانيكية بمحافظة أغدام الذين يعملون في إصلاح الآبار الارتوازية تعرضوا لإطلاق النار. كان العمال قادرين على الابتعاد عن المنطقة على الفور واضطر العمل إلى التوقف. نتيجة للنار، تضرر الجهاز شبه القطني والأنابيب.

قال رئيس إدارة الري الميكانيكية بمحافظة أغدام حافظ عزيمزاده إنه تم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الفور بالحادث.

وتم استعادة نشاط الآبار الارتوازية.